Китайский производитель Xiaomi хорошо известен своими доступными смартфонами. Даже их флагманы выделялись более низкой стоимостью чем у конкурентов. Однако новый флагман неприятно удивит фанатов по цене.

Источник: Weibo Лей Цзюня

На выход очень дорогого флагмана намекнул CEO компании Xiaomi Лей Цзюнь. На своей странице в китайской соцсети Weibo он спросил фанатов компании, готовы ли они купить такой дорогой девайс.

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"Если бы Xiaomi выпустила высококлассный смартфон по цене 10 тысяч юаней (1550 долларов или 43 тысяч гривен – 24 канал) вы бы купили его? Если мы хотим выпустить смартфон дороже, по 10 тысяч юаней, то как он должен выглядеть?", – написал Лей Цзюнь.

Также он призвал фанатов поделиться своими мыслями и идеями в комментариях.

Что может означать пост

Как правило, такие опросы Xiaomi проводит перед анонсом уже готового продукта. Поэтому есть большой шанс, что такой дорогой смартфон уже готов к презентации.

Уже не первый год мы сообщаем о подготовке Xiaomi к выпуску смартфона с гибким экраном. Если представят такой девайс, то высокая цена вполне оправдана.