В мае прошлого года краудфандинговая платформа Xiaomi Youpin запустила сбор средств на выпуск светильника, который рекламировался, как первая лампа с нулевым уровнем излучения синего света. Устройство, разработанное учеными Китайской академии наук, вышло под названием Midian Zero Blue Light. Теперь Xiaomi собирает деньги на запуск нового поколения лампы, которая, на этот раз получит новые функции.

Как и в других продуктах Midian, в лампе используется высокоэффективный желтый светодиод, дополненный красным светоизлучающим элементом для получения теплого света с низкой цветовой температурой.

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Особенности лампы Midian Zero Blue Light

"Теплый" свет, который излучает лампа, не оказывает раздражающего воздействия на глаза и способствует засыпанию, по крайней мере так утверждают разработчики. Цветовая температура света лампы варьируется в пределах от 1700К до 1900К.

Отдельно стоит отметить, что новое поколение лампы получило возможность подключения к Bluetooth-колонке. Чтобы включить или выключить Bluetooth-колонку на нижней части корпуса устройства есть специальная кнопка. Все остальное управление осуществляется со смартфона. Устройство будет поддерживаться приложением MIJIA. Также лампа получила новый дизайн и придется по вкусу пользователям, желающим украсить интерьер своего жилья.



Лампа Midian Zero Blue Light

Цена

Midian Zero Blue Music Atmosphere Light в настоящее время доступна на краудфаундинговой платформе Youpin за 38 долларов.