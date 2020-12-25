Xiaomi выпустит в 2021 году сразу 3 гибких смартфона: детали
Уже становится очевидным, что гибкие смартфоны становятся одним из трендов рынка, ведь все больше производителей предлагают свои варианты смартфонов, которые можно складывать. Неудивительно, что Xiaomi тоже решила приобщиться к трендам.
Росс Янг, основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, рассказал, что уже в 2021 году Xiaomi выпустит сразу 3 смартфона с гибким дисплеем. Детали он рассказал на своей странице в Twitter.
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Что стало известно
Янг заявил, что получил эту информацию из источников из цепочки поставок.
- По их данным, экран первого смартфона будет огибать корпус смартфона в сложенном состоянии. При этом основной дисплей может поддерживать частоту обновления изображения 90 и 120 Гц. также смартфон будет покрыт дополнительным защитным стеклом Samsung UTG. Этот смартфон под кодовым названием Cetus должен быть оснащен камерой разрешением 108 Мп и из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 11.
- Второй гибкий смартфон будет складываться внутрь. Поэтому корпус будет защищать его от повреждений.
- Третий смартфон будет напоминать устройства, которые уже есть на рынке, как модели Samsung Galaxy Z Flip и Moto Razr 2019.
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