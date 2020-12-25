Уже становится очевидным, что гибкие смартфоны становятся одним из трендов рынка, ведь все больше производителей предлагают свои варианты смартфонов, которые можно складывать. Неудивительно, что Xiaomi тоже решила приобщиться к трендам.

Росс Янг, основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, рассказал, что уже в 2021 году Xiaomi выпустит сразу 3 смартфона с гибким дисплеем. Детали он рассказал на своей странице в Twitter.

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Что стало известно

Янг заявил, что получил эту информацию из источников из цепочки поставок.