Xiaomi недавно купила производителя аксессуаров Zimi. И уже выпустила зарядный кабель под брендом ZMI для мобильных устройств Apple. Новинка предлагается по цене 12 долларов.

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Характеристики новинки

Это провод с разъемом Lightning длиной метр, который имеет официальный сертификат Apple MFi и совместим с iPhone, iPad и iPod.

Сертификация Apple MFi – это лицензия Apple на изготовление аксессуаров уполномоченными поставщиками, что является аббревиатурой "Made for iOS" – "Сделано для iOS". Используя аксессуары, не сертифицированные MFi, ваше устройство iOS может быть повреждено.

ZMI Apple Quick Charge поддерживает 20-ваттную зарядку, что позволяет пополнить аккумулятор от 0 до 60 процентов всего за 30 минут. Он изготовлен из силиконового материала высокого качества, и прошел длительные тестирования. Силиконовый материал является гладким и не спутывается. В ходе тестирования подтверждено, что он не ломается даже после 30 000 сгибаний.

Кроме зарядки, он также может использоваться для передачи данных на скорости до 480 Мбит/с – 1 гигабайт видео может передаваться за 28 секунд.

Производитель дает 18-месячную гарантию на аксессуар.