Компания Xiaomi представила свой долгожданный "революционный" смартфон. Он оснащен экраном-водопадом, который сильно изгибается с четырех сторон.

Также смартфон оснащен фронтальной камерой, встроенной в экран, а звук поступает с помощью вибрации экрана.

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Характеристики уникального смартфона

Как рассказали в Xiaomi, в устройстве применен революционный экран, изогнутый под углом 88 градусов со всех сторон. То есть все рамки заменены экраном (только в углах видны части корпуса). Также у смартфона нет кнопок и отверстий. При его создании компания зарегистрировала 46 патентов по всему миру.

Уникальный смартфон Xiaomi

Новинка получила первый на рынке экран-водопад с четырьмя изгибами, однако в производстве стекла подобной формы и состоит настоящая трудность. Xiaomi создала собственное оборудование для обработки стекла при температуре 800 градусов по Цельсию и высокого давления.

Сейчас больше деталей о новом уникальном смартфоне пока нет. Неизвестно также, поступит ли новинка в широкую продажу.