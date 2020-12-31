Компания Xiaomi выпустила новый интересный продукт. Это диван с умными функциями под названием Cheers Electric Fabric Sofa. Новинка получила поддержку плавной электрической регулировки.

Cheers Electric Fabric Sofa сначала представили на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает Gizmochina.

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Чем интересен диван

Для владельца возможна установка в положении от 110 до 160 градусов. Габариты Cheers Electric Fabric Sofa составляют 224х95х99 см.

Как говорит производитель, Cheers Electric Fabric Sofa оснащен "максимально удобной спинкой", поэтому сидеть на нем очень комфортно даже без подушек.

Диван Cheers Electric Fabric Sofa / Фото gizmochina.com

Диван рассчитан на 3 места с шириной 63.5 см и глубиной 51 см, при этом два крайних можно отрегулировать.

Цена

Стоимость Cheers Electric Fabric Sofa в рамках каршеринга составляет 650 долларов (18 500 гривен).