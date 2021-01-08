Китайская компания Xiaomi представила умный гимнастический ролик для пресса. Он получил название Yesul Smart Belly Wheel и позволяет тренировать эффективно мышцы живота в домашних условиях.

Новинку Yesul Smart Belly Wheel, по традиции, представили на фирменной платформе коллективного финансирования, сообщает Gizmochina.

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Чем интересен

Гимнастический ролик Yesul Smart Belly Wheel состоит из колеса шириной 168 мм, которое увеличивает площадь контакта с поверхностью и делает его более сбалансированным при использовании. Как уверяет производитель, такая конструкция снижает вероятность опрокидывания, а также увеличивает максимальную нагрузку до 250 килограммов.

Его конструкция полностью закрыта, что предотвращает растяжение и деформацию, а также увеличивает трение для предотвращения скольжения.

Как мы уже упоминали, это умное устройство, поэтому его можно подключить к смартфону с помощью специального приложения. Пользователи могут синхронизировать данные упражнений, а также смотреть рекомендации.

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Цена устройства составляет 30 долларов (850 гривен). Новинка поступит в продажу 5 февраля.