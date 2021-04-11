Особенности спикера Mi AI Speaker

По сравнению с оригинальной моделью гаджет второго поколения получил улучшенную аудиосистему с новыми алгоритмами обработки звука. В результате обеспечиваются более насыщенные низкие частоты.

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Колонка упакована в корпус с габаритами 88,2х88,2х211,6 мм, а вес составляет 752 г. В верхней части находятся органы управления, а массив из шести микрофонов отвечает за корректное распознавание голосовых команд, произнесенных с разных направлений и расстояний.



Колонка Xiaomi Mi AI Speaker второго поколения / Фото Xiaomi

Смарт-динамик оснащен адаптером беспроводной связи Wi-Fi с возможностью работы в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также контроллером Bluetooth 5.0. Две колонки могут работать в связке, формируя пространственное звучание.

Через умный динамик можно контролировать и работу различных устройств интернета вещей и домашней электроники – дверных замков, осветительных приборов, систем кондиционирования воздуха и других устройств. Стоимость колонки Mi AI Speaker составляет 30 долларов (≈836 гривен).