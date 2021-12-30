Xiaomi выпустила новые умные часы Watch S1: цена и характеристики
Источник:Weibo
Кроме смартфонов, о которых мы писали в отдельном материале, компания Xiaomi выпустила умные часы Watch S1. Подробно о характеристиках новинки и ее цене, рассказываем далее.
Напомним, на 24 канале ранее вышло три материала о большой презентации компании, прошедшей 28 декабря. Мы уже рассказали об обновленной оболочке MIUI13 и графике ее распространения, смартфонах линейки Xiaomi 12 и аналоге Google Chromecast под названием Paipai.
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Характеристики Xiaomi Watch S1
- Новые часы получили классический дизайн.
- Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали.
- Круглый AMOLED-экран имеет размер 1,43 дюйма.
- Он прикрыт сапфировым стеклом с твердостью 9 по шкале Мооса.
Шкала Мооса или минералогическая шкала твердости представляет собой набор из десяти минералов разной степени твердости, взятых за эталон, с помощью которых проверяют твердость других материалов путем царапания. Эталонами являются: 1 – тальк, 2 – гипс, 3 – кальцит, 4 – флюорит, 5 – апатит, 6 – ортоклаз, 7 – кварц, 8 – топаз, 9 – корунд, 10 – алмаз. Таким образом, чтобы определить твердость какого-либо материала, необходимо попробовать поцарапать его каждым из эталонных минералов и обнаружить два соседних, один из которых уже будет не способен повредить поверхность, а другой еще будет оставлять следы. Это будет означать, что степень твердости находится в этом промежутке.
Xiaomi заявила о твердости своего стекла на уровне 9 по шкале Мооса. Это означает, что он такой же прочный, как корунд, но все еще подвергается воздействию алмаза.
Xiaomi Watch S1 / скриншоты из презентации Xiaomi
- Устройство доступно с кожаным ремешком синего и коричневого цветов или же с силиконовым черным.
- Xiaomi Watch S1 поддерживают 117 спортивных режимов.
- Также новые часы позволяют совершать звонки по Bluetooth при наличии смартфона рядом.
- Есть встроенный датчик частоты сердечного ритма, функция определения уровня кислорода в крови, контроль качества сна.
- Устройство защищено от попадания влаги – 5 АТМ.
- В арсенале NFC и GPS-модуль.
Заявлено до 12 дней без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней в режиме ожидания. Аккумулятор здесь установлен на 470 mAh.
Цена Xiaomi Watch S1
Цена стартует с отметки в 172 доллара.
- За версии с синим и коричневым ремешком попросят 1199 юаней.
- Версия с черным ремешком обойдется в 1099 юаней.
Цены на Xiaomi Watch S1 / Скриншот с презентации Xiaomi
В сети также появился ролик, на котором можно увидеть распаковку часов: видео