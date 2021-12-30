Xiaomi выпустила новые умные часы Watch S1: цена и характеристики

Кроме смартфонов, о которых мы писали в отдельном материале, компания Xiaomi выпустила умные часы Watch S1. Подробно о характеристиках новинки и ее цене, рассказываем далее.

Напомним, на 24 канале ранее вышло три материала о большой презентации компании, прошедшей 28 декабря. Мы уже рассказали об обновленной оболочке MIUI13 и графике ее распространения, смартфонах линейки Xiaomi 12 и аналоге Google Chromecast под названием Paipai.

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Характеристики Xiaomi Watch S1

Новые часы получили классический дизайн.

Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали.

Круглый AMOLED-экран имеет размер 1,43 дюйма.

Он прикрыт сапфировым стеклом с твердостью 9 по шкале Мооса.

Шкала Мооса или минералогическая шкала твердости представляет собой набор из десяти минералов разной степени твердости, взятых за эталон, с помощью которых проверяют твердость других материалов путем царапания. Эталонами являются: 1 – тальк, 2 – гипс, 3 – кальцит, 4 – флюорит, 5 – апатит, 6 – ортоклаз, 7 – кварц, 8 – топаз, 9 – корунд, 10 – алмаз. Таким образом, чтобы определить твердость какого-либо материала, необходимо попробовать поцарапать его каждым из эталонных минералов и обнаружить два соседних, один из которых уже будет не способен повредить поверхность, а другой еще будет оставлять следы. Это будет означать, что степень твердости находится в этом промежутке.

Xiaomi заявила о твердости своего стекла на уровне 9 по шкале Мооса. Это означает, что он такой же прочный, как корунд, но все еще подвергается воздействию алмаза.

Xiaomi Watch S1 / скриншоты из презентации Xiaomi

Устройство доступно с кожаным ремешком синего и коричневого цветов или же с силиконовым черным.

Xiaomi Watch S1 поддерживают 117 спортивных режимов.

Также новые часы позволяют совершать звонки по Bluetooth при наличии смартфона рядом.

Есть встроенный датчик частоты сердечного ритма, функция определения уровня кислорода в крови, контроль качества сна.

Устройство защищено от попадания влаги – 5 АТМ.

В арсенале NFC и GPS-модуль.

Заявлено до 12 дней без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней в режиме ожидания. Аккумулятор здесь установлен на 470 mAh.

Цена Xiaomi Watch S1

Цена стартует с отметки в 172 доллара.

За версии с синим и коричневым ремешком попросят 1199 юаней.

Версия с черным ремешком обойдется в 1099 юаней.



Цены на Xiaomi Watch S1 / Скриншот с презентации Xiaomi

В сети также появился ролик, на котором можно увидеть распаковку часов: видео