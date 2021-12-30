Напомним, на 24 канале ранее вышло три материала о большой презентации компании, прошедшей 28 декабря. Мы уже рассказали об обновленной оболочке MIUI13 и графике ее распространения, смартфонах линейки Xiaomi 12 и аналоге Google Chromecast под названием Paipai.

Интересно Результаты конкурса ART The Frame – Samsung открывает в Украине таланты художников и фотографов

Характеристики Xiaomi Watch S1

  • Новые часы получили классический дизайн.
  • Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали.
  • Круглый AMOLED-экран имеет размер 1,43 дюйма.
  • Он прикрыт сапфировым стеклом с твердостью 9 по шкале Мооса.

Xiaomi Watch S1 / скриншоты из презентации Xiaomi

  • Устройство доступно с кожаным ремешком синего и коричневого цветов или же с силиконовым черным.
  • Xiaomi Watch S1 поддерживают 117 спортивных режимов.
  • Также новые часы позволяют совершать звонки по Bluetooth при наличии смартфона рядом.
  • Есть встроенный датчик частоты сердечного ритма, функция определения уровня кислорода в крови, контроль качества сна.
  • Устройство защищено от попадания влаги – 5 АТМ.
  • В арсенале NFC и GPS-модуль.

Заявлено до 12 дней без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней в режиме ожидания. Аккумулятор здесь установлен на 470 mAh.

Цена Xiaomi Watch S1

Цена стартует с отметки в 172 доллара.

  • За версии с синим и коричневым ремешком попросят 1199 юаней.
  • Версия с черным ремешком обойдется в 1099 юаней.

Ціни на Xiaomi Watch S1
Цены на Xiaomi Watch S1 / Скриншот с презентации Xiaomi

В сети также появился ролик, на котором можно увидеть распаковку часов: видео