Напомним, на 24 канале ранее вышло три материала о большой презентации компании, прошедшей 28 декабря. Мы уже рассказали об обновленной оболочке MIUI13 и графике ее распространения, смартфонах линейки Xiaomi 12 и аналоге Google Chromecast под названием Paipai.
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Характеристики Xiaomi Watch S1
- Новые часы получили классический дизайн.
- Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали.
- Круглый AMOLED-экран имеет размер 1,43 дюйма.
- Он прикрыт сапфировым стеклом с твердостью 9 по шкале Мооса.
Xiaomi Watch S1 / скриншоты из презентации Xiaomi
- Устройство доступно с кожаным ремешком синего и коричневого цветов или же с силиконовым черным.
- Xiaomi Watch S1 поддерживают 117 спортивных режимов.
- Также новые часы позволяют совершать звонки по Bluetooth при наличии смартфона рядом.
- Есть встроенный датчик частоты сердечного ритма, функция определения уровня кислорода в крови, контроль качества сна.
- Устройство защищено от попадания влаги – 5 АТМ.
- В арсенале NFC и GPS-модуль.
Заявлено до 12 дней без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней в режиме ожидания. Аккумулятор здесь установлен на 470 mAh.
Цена Xiaomi Watch S1
Цена стартует с отметки в 172 доллара.
- За версии с синим и коричневым ремешком попросят 1199 юаней.
- Версия с черным ремешком обойдется в 1099 юаней.
Цены на Xiaomi Watch S1 / Скриншот с презентации Xiaomi
В сети также появился ролик, на котором можно увидеть распаковку часов: видео