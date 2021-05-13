Устройство получило название ZMI Hanging Neck Folding Fan. Оно предназначено для ношения на шее, однако конструкция вполне позволяет и просто держать его в руках или поставить на стол перед собой.

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Характеристики

По заявлению компании, угол наклона вентилятора можно регулировать от 0 до 120 градусов.



Угол наклона можно регулировать / Фото ZMI

Вентилятор доступен в белом, розовом и зеленом цветах, при этом он оснащен светодиодной подсветкой RGB, которую можно менять с помощью кнопки на корпусе.

Гаджет оснащен двигателем и вентилятором с семью лопастями. Он поддерживает три различных режима скорости и может быть легко разобран для очистки.

Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan / Фото ZMI

ZMI обещает время автономной работы на первой скорости 13 часов, на второй – 8 часов, а на третьей – 4 часа.

Устройство заряжается через разъем USB-C. В комплект входит соответствующий кабель.

Вентилятор весит 130 граммов и стоит 15 долларов.