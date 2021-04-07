Электронные книги медленно уходят в прошлое – их вытесняют планшеты и смартфоны. Однако Xiaomi смогла выпустить решение, которое может заинтересовать мобильных книгоманов. Новый компактный ридер стоит 91 доллар.

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Характеристики InkPalm 5

Ридер получил 5.2-дюймовый e-ink дисплей разрешением 1280х720 точек и плотностью 284 ppi. Электронная книга весит всего 115 граммов, а ее толщина 6.9 миллиметра. Ею можно легко управлять одной рукой, ведь ее размеры даже меньше, чем у большинства современных смартфонов.

Новинка использует 4-ядерный CPU и 1 гигабайт оперативной памяти. Объем встроенной – 32 гигабайта.

Работает InkPalm 5 на Android 8.1. То есть проблем с выбором приложений для чтения и с доступными форматами файлов быть не должно.

Емкость аккумулятора составляет 1400 мАч, чего с учетом e-ink дисплея хватит на неделю чтения, если не использовать подсветку. Производитель заявляет 24-уровневую подсветку с двумя цветами на выбор.