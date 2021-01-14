Китайская компания Xiaomi официально представила новую фирменную электробритву под названием Mijia S700. Интересно, что новинка оснащена керамическим лезвием.

Во время внутреннего тестирования лезвие погружали в кислоту на 6 часов, и после этого оно осталось полностью невредимым. Также этот материал не вступает в реакцию с водой, моющими средствами, пеной и гелями, сообщает Gizchina.

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Что еще интересного

Керамическая головка имеет особую форму и конструкцию. Это обеспечивает прочность, устойчивость к изгибу и ударную вязкость. То есть, головку практически невозможно сломать случайным образом.

Корпус изготовлен из металла, на нем есть кнопка регулирования скорости и шесть индикаторов. Материалы, из которых выполнена Mijia S700, отличаются высокой устойчивостью к коррозии и являются безопасными для кожи.

Xiaomi Mijia S700 получила бесщеточный двигатель с прямым приводом. Как говорит производитель, это позволит продлить срок службы электробритвы до 19 лет, если использовать ее ежедневно по 2 минуты.

Цена

Стоимость устройства в Китае составляет 77 долларов (2200 гривен).