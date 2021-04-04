Также интересно, что Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro оснастили первым в отрасли флагманским шестиядерным IoT-процессором, что позволяет устройству быстрее создавать карту всего дома и планировать маршруты уборки.

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Что еще интересного в Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro

Как говорит разработчик, новинка самостоятельно идентифицирует комнаты – пользователю не нужно указывать их названия, как это было в предыдущей версии робота-пылесоса. В нем также есть лазерная навигация LDS и возможность автономного обучения на базе искусственного интеллекта: чем больше используют устройство, тем оно становится умнее.

Также Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro способен распознавать тип покрытия и устанавливать программу уборки. Да, в зависимости от поверхности устройство подбирает оптимальные схемы подачи воды и мощности.

При этом встроенная бинокулярная многомерная система распознавания (3D ToF) позволяет новому пылесосу автоматически избегать кабелей, обувь, ножек стола и ковров.

Касательно производительности, то сила всасывания прибора составляет 4 000 Па, что делает его самым мощным роботом-пылесосом Xiaomi. Устройство оснащено пылесборником на 550 мл и аккумулятором емкостью 5 200 мАч, что обеспечивает уборку 250 квадратных метров на одном заряде.

Цена

Стоимость Xiaomi Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro составляет 2 600 юаней (это примерно 409 долларов или 11 400 гривен).