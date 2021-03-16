Сегодня на рынке присутствует много моделей смартфонов со специальными камерами для макросъемки. Такие есть и у Xiaomi. Но теперь компания решила пойти еще дальше и встроит в некоторые будущие модели макрокамеры с такой чувствительностью, которая позволит рассматривать объекты словно под микроскопом.

Директор по новым продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас опубликовал на своей странице в соцсети Weibo фотографию, сделанную на такую камеру. Первым устройством, по его словам, в которое она будет установлена, станет одна из будущих моделей Redmi.

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На что способна камера

Что это будет за смартфон – непонятно, но речь явно идет о топовом устройстве.

На фотографии изображены кристаллы глутамата натрия – пищевой добавки, которая популярна во многих странах мира, особенно в Азии.



Первое фото с новой камеры-микроскопа от Xiaomi / Фото Ван Тенг Томас/Xiaomi

Эти кристаллы бывают довольно большие, поэтому речь идет не об увеличении в сотни или тысячи раз, а скорее об очень качественной макрокамере.

Можно ожидать, что такая камера будет установлена в один из флагманов Redmi. В дальнейшем она также может появиться в смартфонах бренда Poco, которые обычно создаются на базе моделей Redmi.

Что у конкурентов

Интересно, что на днях Oppo представила смартфон Find X3 Pro с камерой-микроскопом, которая обеспечит 60-кратное увеличение. Вероятно, такой анонс от Xiaomi является ответом конкурентам.

Журналисты издания The Verge показали, как выглядит снимок монитора на камеру-микроскоп Oppo Find X3 Pro. Как отмечает ресурс, камера действительно больше похожа на микроскоп, чем на модули макро, которые можно найти в некоторых смартфонах и от которых абсолютно нет пользы.



Так выглядит монитор в объективе макрокамеры Oppo Find X3 Pro / The Verge