Xiaomi вместе с Mastercard показала Mi Smart Band 6 NFC в Украине: какие банки принимают оплату
Компания Xiaomi в сотрудничестве с Mastercard представила в Украине новую версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Воспользоваться платежной функцией браслета смогут эксклюзивно держатели карт Mastercard.
Mi Smart Band 6 NFC – бесконтактные платежи
Mi Smart Band 6 NFC является новым представителем самой популярной линейки носимых устройств Xiaomi с акцентом на бесконтактные платежи. Новая версия браслета получила поддержку технологии NFC, благодаря чему предлагает быстрый, безопасный и удобный способ оплаты.
Интересно В сети появились первые качественные скриншоты обновленной оболочки Xiaomi MIUI 13
Кто может воспользоваться бесконтактными платежами с помощью Mi Smart Band 6 NFC
Как мы уже отмечали, оплата с помощью Mi Smart Band 6 NFC доступна эксклюзивно для держателей карт. На сегодня сервис доступен для клиентов пяти украинских банков:
- Альфа-Банк Украина;
- Банк Восток;
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Monobank.
Как настроить оплату картой Mastercard с помощью Mi Smart Band 6 NFC
Все довольно легко и требует лишь нескольких шагов.
- Установите мобильное приложение Xiaomi Wear (Android) или Xiaomi Wear Lite (iOS), войдите через свой Mi Аккаунт (или зарегистрируйте новый), выбрав регион "Украина".
- Во вкладке "Устройства" выберите "Фитнес-браслет Mi Smart Band 6" и активируйте его.
- Установите PIN-код.
- Перейдите во вкладку "Xiaomi Pay", заполните данные своей карты Mastercard и подтвердите авторизацию через SMS-сообщение для завершения активации.
Как платить с помощью Mi Smart Band 6 NFC
С оплатой также никаких сложностей возникнуть не должно. Все работает похожим образом, как и с оплатой через NFC в смартфоне.
- Активируйте браслет, нажав на экран.
- Перейдите в раздел карт, просто свайпнув с главного экрана влево.
- Нажмите на стрелку, активировав карту для оплаты. При необходимости введите PIN-код.
- Для оплаты просто поднесите браслет к платежному терминалу.
- После активации карта активна в течение 60 секунд или до момента совершения платежа.
Характеристики Mi Smart Band 6
Устройство NFC получило 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который отображает картинку с плотностью пикселей 326 ppi. Устройство предлагает в совокупности 30 различных видов тренировок, в частности автоматическое определение для 6 самых популярных их видов.
Mi Smart Band 6 NFC, как и предыдущая модель, имеет ряд функций контроля за здоровьем, а именно измерение SpO2 для обеспечения контроля за состоянием дыхательной системы пользователей, расширенные функции мониторинга сна, определение уровня стресса и дыхательные упражнения – чтобы помочь пользователям взять под контроль свое общее физическое и психическое здоровье.
Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC / Фото Xiaomi
Дисплей:
- 1,56-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей;
- плотность пикселей 326 ppi.
Режимы тренировки:
- 30 режимов тренировки;
- автоопределение 6 наиболее популярных режимов тренировки.
Мониторинг здоровья:
- измерение уровня насыщения крови кислородом SpO2;
- круглосуточный интеллектуальный мониторинг частоты сердечных сокращений;
- обновленная технология мониторинга сна, включающая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне;
- мониторинг показателей женского здоровья.
Другие характеристики:
- поддержка NFC;
- до 12 дней работы батареи от одного заряда;
- магнитная зарядка;
- выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе);
- мягкие ремешки в 6 цветах.
Цена Mi Smart Band 6 NFC
Новинка появится в Украине с 7 октября по рекомендованной розничной цене 1 599 гривен.С 7 и 8 октября 2021 года будет действовать акционная цена – всего 1 399 гривен.
Mi Smart Band 6 NFC можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado.