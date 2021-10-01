Xiaomi вместе с Mastercard показала Mi Smart Band 6 NFC в Украине: какие банки принимают оплату

Компания Xiaomi в сотрудничестве с Mastercard представила в Украине новую версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Воспользоваться платежной функцией браслета смогут эксклюзивно держатели карт Mastercard.

Mi Smart Band 6 NFC – бесконтактные платежи

Mi Smart Band 6 NFC является новым представителем самой популярной линейки носимых устройств Xiaomi с акцентом на бесконтактные платежи. Новая версия браслета получила поддержку технологии NFC, благодаря чему предлагает быстрый, безопасный и удобный способ оплаты.

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Кто может воспользоваться бесконтактными платежами с помощью Mi Smart Band 6 NFC

Как мы уже отмечали, оплата с помощью Mi Smart Band 6 NFC доступна эксклюзивно для держателей карт. На сегодня сервис доступен для клиентов пяти украинских банков:

Альфа-Банк Украина;

Банк Восток;

Ощадбанк;

Приватбанк;

Monobank.

Как настроить оплату картой Mastercard с помощью Mi Smart Band 6 NFC

Все довольно легко и требует лишь нескольких шагов.

Установите мобильное приложение Xiaomi Wear (Android) или Xiaomi Wear Lite (iOS), войдите через свой Mi Аккаунт (или зарегистрируйте новый), выбрав регион "Украина". Во вкладке "Устройства" выберите "Фитнес-браслет Mi Smart Band 6" и активируйте его. Установите PIN-код. Перейдите во вкладку "Xiaomi Pay", заполните данные своей карты Mastercard и подтвердите авторизацию через SMS-сообщение для завершения активации.

Как платить с помощью Mi Smart Band 6 NFC

С оплатой также никаких сложностей возникнуть не должно. Все работает похожим образом, как и с оплатой через NFC в смартфоне.

Активируйте браслет, нажав на экран. Перейдите в раздел карт, просто свайпнув с главного экрана влево. Нажмите на стрелку, активировав карту для оплаты. При необходимости введите PIN-код. Для оплаты просто поднесите браслет к платежному терминалу. После активации карта активна в течение 60 секунд или до момента совершения платежа.

Характеристики Mi Smart Band 6

Устройство NFC получило 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который отображает картинку с плотностью пикселей 326 ppi. Устройство предлагает в совокупности 30 различных видов тренировок, в частности автоматическое определение для 6 самых популярных их видов.

Mi Smart Band 6 NFC, как и предыдущая модель, имеет ряд функций контроля за здоровьем, а именно измерение SpO 2 для обеспечения контроля за состоянием дыхательной системы пользователей, расширенные функции мониторинга сна, определение уровня стресса и дыхательные упражнения – чтобы помочь пользователям взять под контроль свое общее физическое и психическое здоровье.



Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC / Фото Xiaomi

Дисплей:

1,56-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей;

плотность пикселей 326 ppi.

Режимы тренировки:

30 режимов тренировки;

автоопределение 6 наиболее популярных режимов тренировки.

Мониторинг здоровья:

измерение уровня насыщения крови кислородом SpO 2 ;

; круглосуточный интеллектуальный мониторинг частоты сердечных сокращений;

обновленная технология мониторинга сна, включающая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне;

мониторинг показателей женского здоровья.

Другие характеристики:

поддержка NFC;

до 12 дней работы батареи от одного заряда;

магнитная зарядка;

выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе);

мягкие ремешки в 6 цветах.

Цена Mi Smart Band 6 NFC

Новинка появится в Украине с 7 октября по рекомендованной розничной цене 1 599 гривен.

будет действовать акционная цена – всего

Mi Smart Band 6 NFC можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado.