Xiaomi тестирует оболочку MIUI 13: ее получат смартфоны, выпущенные за последних два года

Xiaomi начала разработку следующей версии своей фирменной оболочки сразу после релиза предыдущей. Однако в процессе решила выпустить промежуточную версию MIUI 12.5. Теперь компания вернулась к работе над MIUI 13 и набирает желающих "принять участие в исследовании функционального дизайна" системы.

Как всегда, сначала тестирование будет проходить в Китае, а позже к нему привлекут пользователей из других стран мира. Обновиться до MIUI 13 смогут смартфоны, которые были выпущены в течение последних двух лет.

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Что известно

Поскольку новая версия будет во многом полагаться на предыдущую, MIUI 12.5, существуют опасения, что многие ее проблемы появятся и в 13 версии. Как известно, промежуточная оболочка создала большое количество багов в обновленных смартфонах.

Xiaomi Mi 11 Lite, например, страдает от повышенного энергопотребления, бесконечных перезапусков, проблем с зарядкой и даже сложностей в работе некоторых приложений. В случае других смартфонов пользователи сообщали о неправильной работе уведомлений, зависании интерфейса и прочее.

Джин Фан, директор по продуктам Xiaomi и глава команды разработчиков MIUI, недавно заявил о создании MIUI Pioneer Group, чтобы сосредоточиться на решении различных багов прошивки и оперативном устранении проблем, обнаруживаемых пользователями.

Это стало ответом на петицию, которую создали фанаты компании после обновления 12.5. Xiaomi была вынуждена извиниться и пообещала исправить ситуацию в ближайшее время. Судя по всему, 13 версия оболочки будет исправлять если не все, то хотя бы часть из этих багов.

Ожидается, что первым смартфоном, который получит MIUI 13 будет Xiaomi Mi Mix 4. Сроки релиза новой оболочки пока неизвестны.