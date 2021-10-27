Xiaomi столкнулась с большим количеством проблем, при освоении Android 12: смартфоны ломаются

Android 12 только недавно увидел свет и производители смартфонов сразу же приступили к адаптации новой ОС для своих устройств. Разработчики Xiaomi рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись во время работы. Оказалось, что версия операционной системы создает массу проблем, багов и ошибок в системе.

К такой нестабильности Android 12 на смартфонах Xiaomi приводят проблемы с совместимостью некоторых компонентов. Их замечают как пользователи, которые уже тестируют бета-версию новой MIUI, так и сами разработчики.

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Что не так с Android 12

Сообщается, что с системой несовместимы многие посторонние приложения. Одна из жалоб, например, касалась Douyin, китайской версии TikTok. Пока эту проблему уже исправили сами создатели программы.

Среди других проблем:

Наблюдаются частые затемнения экрана, перезапуски, проблемы с сообщениями, которые поступают с задержкой.

В некоторых случаях, особенно на Xiaomi Mi 10/Pro со сбоями работает микрофон.

Магазин приложений Android 12 часто запрашивает разрешение, даже если пользователь уже его давал.

Трудности в работе темного режима.

После перезапуска исчезают виджеты.

Медленное открытие некоторых приложений.

Крайне низкая громкость голоса в некоторых приложениях.

Компания отложила выпуск MIUI 13. Судя по этим сообщениям, публичное тестирование начнется еще не скоро. Ранее стало известно, что эта версия оболочки будет поставляться в двух версиях. Одна будет базироваться на новом Android, а другая на 11-м.