К такой нестабильности Android 12 на смартфонах Xiaomi приводят проблемы с совместимостью некоторых компонентов. Их замечают как пользователи, которые уже тестируют бета-версию новой MIUI, так и сами разработчики.
Интересно Какие смартфоны получат Android 12: опубликованы уточненные списки
Что не так с Android 12
Сообщается, что с системой несовместимы многие посторонние приложения. Одна из жалоб, например, касалась Douyin, китайской версии TikTok. Пока эту проблему уже исправили сами создатели программы.
Среди других проблем:
- Наблюдаются частые затемнения экрана, перезапуски, проблемы с сообщениями, которые поступают с задержкой.
- В некоторых случаях, особенно на Xiaomi Mi 10/Pro со сбоями работает микрофон.
- Магазин приложений Android 12 часто запрашивает разрешение, даже если пользователь уже его давал.
- Трудности в работе темного режима.
- После перезапуска исчезают виджеты.
- Медленное открытие некоторых приложений.
- Крайне низкая громкость голоса в некоторых приложениях.
Компания отложила выпуск MIUI 13. Судя по этим сообщениям, публичное тестирование начнется еще не скоро. Ранее стало известно, что эта версия оболочки будет поставляться в двух версиях. Одна будет базироваться на новом Android, а другая на 11-м.