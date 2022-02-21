На рекламной странице фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 NFC утверждается, что он поддерживает функцию "24-часовой мониторинг сна". Однако Пекинское бюро по надзору за рынком района Хайдянь обнаружило, что это не совсем так.

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Сколько заплатит Xiaomi

Xiaomi была оштрафована на сумму примерно 12 630 долларов (80 000 юаней)

Штраф был наложен за неточное описание функций продукта и нарушение закона О рекламе .

. На самом же деле, как пишет источник, эта функция состоит из двух частей: записи ночного сна и записи нерегулярного сна.

Если ваш ночной сон составляет менее 60 минут, функция записи ночного сна не запишет его.

Что касается режима фиксации нерегулярного сна, то он не сохраняет сон продолжительностью до 20 минут в течение дня.

Это означает, что рекламируемый Xiaomi "24-часовой мониторинг сна" работает не так, как себе представляют многие пользователи.

О реакции компании пока ничего неизвестно. Однако, судя по тому, что Xiaomi уже штрафовали за ложную рекламу, когда она выдавала ЖК-экран за OLED-панель Samsung, производитель на такие санкции не обращает внимания.

Напомним, Xiaomi Mi Band 5 оснащен 1,1-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 126x294 пикселей. В дополнение к датчику сердечного ритма браслет также оснащен 3-осевым акселерометром и 3-осевым гироскопом. Кроме того, Band 5 обещает 14 дней автономной работы и поддерживает магнитную зарядку.

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