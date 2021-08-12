Xiaomi снова извинилась за "сломанную" оболочку и посоветовала не ждать MIUI 13 скоро

После того как возмущенные пользователи создали петицию с требованием немедленно устранить баги оболочки MIUI 12.5, компания Xiaomi выступила с официальным комментарием. Ее представитель тогда извинился и пообещал исправить ситуацию в ближайшее время. Похоже, этого было мало. Компания извинилась снова.

Генеральный менеджер Xiaomi MIUI Experiance Джин Фан на последней пресс-конференции заявил, что MIUI не оправдала ожиданий, которые на нее возлагали. Она имеет много багов и часто работает нестабильно.

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Новые извинения

Компания активно работает над улучшением своей фирменной оболочки. За последние полгода достигли определенных успехов, но все же работы еще много. Поэтому в ближайшее время ожидать MIUI 13 не стоит – разработчики просто не успевают довести ее до того уровня качества, к которому стремится Xiaomi.

Учитывая эти обстоятельства Джин Фан еще раз извинился перед пользователями со всего мира.

, ранее компания выпустила несколько доработанную версию оболочки MIUI 12.5. В ней исправили 160 багов в самой системе и 224 найденные ошибки во встроенных приложениях. Обновление также должно исправить проблемы энергопотребления.

Вместе с тем пользователи также сообщили и о новых проблемах. В отдельных случаях наблюдались зависания интерфейса, плохая или вообще отсутствующая реакция на прикосновения к экрану и прочее.

Для решения проблем с MIUI компания даже создала отдельное подразделение MIUI Pioneer. Новая команда получила задание контролировать и проверять процесс разработки, искать и исправлять ошибки. Судя по всему, именно они убедили компанию пока не выпускать 13 версию оболочки, признав ее сырой.