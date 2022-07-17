"Умную" колонку оказывает поддержка Google Ассистента. Как указано в названии, устройство оснащено инфракрасным портом для управления девайсами умного дома без подключения к сети, например роботами-пылесосами и кондиционерами.

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Голосовые команды фиксируют два микрофона, а за звук отвечает 1,5-дюймовый спикер. Колонки можно совмещать в стереосистеме.



Xiaomi Smart Speaker IR Control / Фото Xiaomi

На корпусе есть LED-дисплей для отображения текущего времени с адаптивной яркостью и кнопки управления: воспроизведение/пауза, регулировка громкости и отключение микрофонов. За соединение отвечают модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Цена колонки составляет 4999 рупий (≈1850 гривен).