Xiaomi Smart Home Screen 6 оснащена 6-дюймовым экраном – он занимает верхнюю часть корпуса устройства. Внизу расположены динамики. На боковой панели гаджета есть кнопка быстрого доступа, которая позволяет выключить микрофон, чтобы голосовой помощник не реагировал на пользователя.

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Интересные особенности Xiaomi Smart Home Screen 6

Устройство оснастили фронталкой на 2-мегапиксесе. Камера поддерживает видеовызовы, удаленный мониторинг и оснащена физической шторкой для повышения конфиденциальности пользователя. На задней части корпуса имеется регулируемая подставка.



"Умная" колонка Xiaomi Smart Home Screen 6 / Фото Xiaomi

Xiaomi Smart Home Screen 6 также оснащен системой MIUI Home, поддерживающей детский режим и голосовой ассистент Xiao Ai. Устройство позволяет управлять интеллектуальными гаджетами, такими как лампочки, кондиционеры, механизмы шторы и т.д.

Цена Xiaomi Smart Home Screen 6 предлагается по цене около 50 долларов (≈1832 гривны).

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