Новые функции и возможности: Xiaomi Smart Band 7 получил новое обновление
Источник:Gizmochina
Xiaomi выпустила обновленную версию программного обеспечения 1.19.15 для Smart Band 7. Помимо исправлений ошибок, браслет получил еще несколько функций.
Напомним, что Xiaomi Smart Band 7 был выпущен два месяца назад в Китае. Глобальная версия устройства начала продаваться во всем мире только в прошлом месяце.
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Новые функции Xiaomi Smart Band 7
В свежем обновлении Xiaomi добавила следующие функции:
- новый циферблат на 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей
- интервальные тренировки для некоторых спортивных режимов,
- часы для пеших прогулок.
Смарт-браслеты Xiaomi Smart Band 7 / Фото Xiaomi
Также в обновлении было устранено несколько ошибок, в частности:
- уведомления, которые налагались одни на другие,
- частый сброс интенсивности вибрации,
- зависание.
В Xiaomi также отметили, что энергопотребление браслета после этого обновление существенно улучшится из-за оптимизации. В то же время, пока не ясно, повлияет ли это положительно на время работы устройства от батареи уже после последнего обновления.
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Когда ждать обновления
Версия программного обеспечения 1.19.15 (актуальное обновление) пока еще не доступна по всему миру, однако уже скоро она должна появиться. Обновление можно загрузить с помощью программы Zepp Life, которая служит для соединения смартфона с часами.
Кстати, в июле Xiaomi также выпустила выпущенную глобальную версию браслета Brand 7 Pro, который имеет заметные улучшения по сравнению со своим предшественником.