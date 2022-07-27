Напомним, что Xiaomi Smart Band 7 был выпущен два месяца назад в Китае. Глобальная версия устройства начала продаваться во всем мире только в прошлом месяце.

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Новые функции Xiaomi Smart Band 7

В свежем обновлении Xiaomi добавила следующие функции:

новый циферблат на 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей

интервальные тренировки для некоторых спортивных режимов,

часы для пеших прогулок.



Смарт-браслеты Xiaomi Smart Band 7 / Фото Xiaomi

Также в обновлении было устранено несколько ошибок, в частности:

уведомления, которые налагались одни на другие,

частый сброс интенсивности вибрации,

зависание.

В Xiaomi также отметили, что энергопотребление браслета после этого обновление существенно улучшится из-за оптимизации. В то же время, пока не ясно, повлияет ли это положительно на время работы устройства от батареи уже после последнего обновления.

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Когда ждать обновления

Версия программного обеспечения 1.19.15 (актуальное обновление) пока еще не доступна по всему миру, однако уже скоро она должна появиться. Обновление можно загрузить с помощью программы Zepp Life, которая служит для соединения смартфона с часами.

Кстати, в июле Xiaomi также выпустила выпущенную глобальную версию браслета Brand 7 Pro, который имеет заметные улучшения по сравнению со своим предшественником.