Xiaomi случайно продала флагманские Mi 11 Pro за 110 долларов вместо 820 долларов

На сайте китайского Xiaomi Mall произошел технический сбой, который привел к тому, что некоторым пользователям удалось заказать флагманские смартфоны компании Mi 11 Pro всего за 700 юаней. Покупатели ожидают дальнейших действий.

Судя по всему, в компании перепутали сумму скидки и новую стоимость смартфона. Вместо того, чтобы дать клиентам скидку в 700 юаней, они установили 700 юаней новой ценой Mi 11 Pro.

Интересно Perseverance добыл первый образец марсианской породы

Что происходит

Обычная цена смартфона 5 299 юаней, то есть около 820 долларов.

Продавали же его по 110 долларов.

Эти сумма состояла из основной скидки в 500 юаней и 200 юаней дополнительной скидки по купону.

На скриншотах, которые предоставил источник, видно, что некоторым пользователям удалось оформить покупку.



Некоторым пользователям удалось купить смартфон / Скриншот Mydrivers

При этом в подарок покупатели получают зарядное устройство или фирменную футболку.

Теперь клиенты магазина ждут дальнейших действий Xiaomi, и не знают, будет ли проведена доставка заказанных смартфонов.

Напомним, Xiaomi Mi 11 Pro получил 6,81-дюймовый AMOLED-экран с четырьмя изгибами, разрешением 3200х1440 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц. Экран поддерживает 1 миллиард цветовых оттенков, HDR10+ и Dolby Vision. Он покрыт стеклом Gorilla Glass Victus. За звук отвечает технология Harman/Kardon. Смартфон работает на базе однокристальной системы Snapdragon 888.