Недавно Xiaomi представила розетку, способную сделать любой прибор умным, а теперь объявила о выпуске выключателя, который позволяет сэкономить на покупке умных лампочек и светильников. Кроме того, он имеет дополнительные функции, такие как встроенный дисплей для отображения полезной информации.

Чем особенный новый выключатель от Xiaomi

Новый выключатель Xiaomi MIJIA Screen Display Switch E-billing Control позволяет настроить управление светом без необходимости менять каждую лампочку на умную или покупать соответствующие светильники, сообщает Gizmochina.

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Он оснащен тремя отдельными кнопками, что позволяет отдельно управлять тремя различными точками освещения. Включать и выключать свет можно как с помощью физических кнопок, так и с помощью смартфона через приложение Mi Home. Кроме того, поддерживается голосовое управление.

Кроме кнопок управления светом выключатель оборудован различными датчиками, позволяющими ему определять температуру, относительную влажность воздуха, а также время и дату. Вся эта информация отображается на небольшом монохромном экране. Таким образом, гаджет сочетает в себе сразу несколько устройств.

Цена Xiaomi MIJIA Screen Display Switch E-billing Control

Новинка Xiaomi оценена в 15 долларов (421 гривна).