Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 первыми в семействе Redmi Note получат дисплеи Super AMOLED
Xiaomi продолжает делиться подробностями о грядущей серии смартфонов Redmi Note 10 в преддверии анонса, запланированного на 4 марта. Директор Xiaomi India и вице-президент компании Ману Кумар Джайн подтвердил слухи о том, что новые флагманские смартфоны получат дисплеи Super AMOLED.
Источник:GSMArena
Пока неизвестно, все ли три модели серии – Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max – получат такой дисплей, или он будет установлен только на дорогих версиях Pro и Pro Max. В любом случае, это будут первые устройства с панелями AMOLED в семействе Redmi Note.
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Известные детали
Ранее компания подтвердила наличие 108-мегапиксельного сенсора в основной камере флагманской модели серии. Кроме него анонсировано еще три сенсора с пока неизвестными характеристиками. Также Xiaomi сообщила, что все модели серии Redmi Note будут оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon. Объем оперативной памяти новых моделей составит от 4 до 8 гигабайтов, емкость флеш-накопителя — до 128 гигабайтов.
Согласно последним слухам, модель Redmi Note 10 получит 6,43-дюймовую панель с разрешением FHD+, основную четверную камеру на 48 мегапикселей и чипсет Snapdragon 678.
Характеристики Note 10 Pro включают процессор Snapdragon 750G с 6/8 гигабайтов оперативной памяти, 128 гигабайтов флэшпамяти и 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED.
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