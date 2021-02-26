Xiaomi представила ряд продуктов под брендом Redmi, среди которых обновленные полностью беспроводные наушники Redmi AirDots 3. Новая TWS-гарнитура является преемницей крайне популярной AirDots 2, представленной в прошлом году.

Дизайн новинки существенно не изменился по сравнению с прошлогодней моделью. Однако, кроме белой и черной версий, теперь можно будет приобрести наушники и в розовом цвете.

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Характеристики Redmi AirDots 3

Список функциональных нововведений больше. Для подключения наушников теперь используется Bluetooth 5.2 вместо 5.0, как в AirDots 2. Благодаря этому, новая модель обеспечивает высокую скорость соединения и лучшую стабильность. Также устройство может похвастаться поддержкой кодека aptX.



Xiaomi Redmi AirDots 3 / Фото Gizmochina

Redmi AirDots 3 получили поддержку технологии Environment Noise Reduction, которая отсеивает шумы во время телефонного разговора. Наушники обеспечивают до семи часов непрерывного воспроизведения музыки без подзарядки. Кейс для зарядки продлевает это время до 30 часов, благодаря установленной в нем батареи на 600 мА·ч.

Redmi AirDots 3 поддерживают многофункциональное сенсорное управление и голосовой помощник XiaoAI, а пользователям смартфонов на базе MIUI также будет доступно всплывающее окно, информирующее о состоянии подключения и уровень заряда батареи.



Xiaomi Redmi AirDots 3 / Фото Gizmochina

Для зарядки кейса теперь используется разъем USB-C, который обеспечивает быстрое пополнение запаса энергии. Наушники защищены от попадания влаги по стандарту IPX7.

Цена Redmi AirDots 3

Одним из главных преимуществ новых наушников, как и в предыдущих поколениях, является стоимость, которая составит всего 30 долларов – 840 гривен. Наушники Redmi AirDots 3 начнут продаваться с 4 марта.