Внешний вид нового Redmi Note 11, как пишут в сети, больше похож на продукцию Apple, чем на смартфоны Xiaomi. Он получил плоские грани, характерные для iPhone. Однако блок камер ни с чем не спутаешь.

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Что получили журналисты

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, рассказал, что Xiaomi отправила журналистам перед презентацией Redmi Note 11. Речь идет о компактном измерителе текущих значений напряжения, силы тока и мощности, которые проходят через разъем USB-C.



Измеритель напряжения, силы тока и мощности / Фото Лу Вейбинга

Устройство оснащено большим дисплеем, а также 4 кнопками, функции которых можно настраивать.

Оно предназначено для оперативной проверки исправности USB-портов, качества и возможностей кабелей, зарядных устройств и других гаджетов.

Поддерживается мощность до 300 Вт.

Презентация Redmi Note 11 запланирована на 28 октября. Новинка получит 108-мегапиксельную камеру, стереодинамики JBL, разъем для наушников, экран OLED с частотой 120 Гц, будет поддерживать 120-ваттное зарядное устройство. В этом смартфоне использовано сразу два аккумулятора для контроля напряжения, мощности и тепловыделения.



Xiaomi Redmi Note 11 / Фото Xiaomi

Ранее Redmi заявляла, что в мире всего 14 моделей смартфонов, которые поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт, со средней ценой более 625 долларов. Redmi Note 11 должен стоить примерно вдвое меньше.