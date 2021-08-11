Во время презентации Xiaomi Mi Mix 4 в Китае глава компании Лей Цзюнь сделал соответствующее заявление. По его словам, чтобы отметить десятилетний юбилей Xiaomi Mi 1 компания вернет всем его покупателям деньги за устройство.

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Что нужно сделать для получения денег

Xiaomi фактически вернет всю прибыль от продажи этого смартфона, который в свое время был настоящим флагманом.

Mi 1 вышел на рынок 18 августа 2011 года. Он получил 4-дюймовый экран Sharp разрешением 480х854 пикселей, двухъядерный чип Qualcomm MSM8260, 1 гигабайт оперативной памяти и 4 гигабайта постоянной. Аккумулятор имеет емкость 1930 mAh. Работал смартфон под управлением первой версии MIUI на основе операционной системы Android 2.3.6.

В "красном конверте" будет 1999 юаней (308 долларов) – именно столько просили за Mi 1 десять лет назад. Таким образом компания хочет поблагодарить всех, кто поверил и поддержал компанию в самом начале ее существования.

Десять лет назад Xiaomi Mi 1 поступил в продажу по цене 1 999 юаней, было продано 184 600 единиц и получено 370 миллионов юаней. Это первая прибыль Xiaomi,

– пояснил Лей Цзюнь.

Но есть и второе условие. Для получения "красного конверта" необходимо прийти в официальный магазин Mi Mall и сделать любую покупку.

Акция стартует 16 августа.