Смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra стали первыми смартфонами компании с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. Xiaomi опубликовала видеоролик, в котором дайвер распаковывает флагманский Mi 11 Ultra под водой, демонстрируя полную работоспособность устройства.

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Смотрим видео

Стоит отметить, что оператор T-Mobile ранее также снимал подобные видео с различными защищенными устройствами.

Стандарт IP68, по нормам которого защищены Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, предусматривает возможность погружения устройства на полчаса на глубину до полутора метров.

В видеоролике смартфон используется для подводной съемки. Однако стоит учесть, что в реальной жизни такое использование камеры может столкнуться с проблемами из-за непредсказуемой работы сенсорного экрана в воде. Решить это можно путем привязывания функции быстрого запуска камеры и фотографирования к кнопкам на корпусе.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 Ultra основан на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Устройство оснащается 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Смартфон может похвастаться основной камерой с главным 50-Мп 1/1,12-дюймовым сенсором Samsung ISOCELL GN2.