Проект только стартовал и еще далеко не вся команда сформирована, но некоторые планы у Xiaomi уже есть. Лей Цзюнь, основатель компании, опубликовал данные нескольких опросов, проведенных в сети ранее. Судя по всему, производитель будет прислушиваться к желаниям клиентов.

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Корпус

Один из опросов касался кузова. Как оказалось, лидирует вариант классического автомобиля – за него высказались 45 процентов опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом – внедорожник, за который проголосовало 40 процентов.

Понятно, Xiaomi еще будет размышлять по этому поводу, но можно не сомневаться, что именно эти типы кузова рассмотрят в первую очередь. Причем, учитывая успех Tesla Model Y в Китае, шансов на то, что первым электрическим авто компании станет кроссовер больше.

Цена

Второй опрос посвятили стоимости. И здесь две трети респондентов проголосовали за цену от 100 000 до 150 000 юаней. То есть от 15 000 до 22 500 долларов. Вероятно, именно на такую ​​ценовую нишу можно ориентироваться. Максимальный порог – 300 000 юаней. То есть электромобиль Xiaomi уже точно не будет дороже 45 000 долларов.

Бренд

Третий опрос касается бренда: в Xiaomi спросили у пользователей, под какой торговой маркой выводить свои авто на рынок. 12 000 участников высказались в пользу нынешнего бренда, тогда как в два раза меньше хотели бы видеть полностью новый – 6 897 человек.

Наконец, Лей Цзюнь заявил, что наработки подразделения бытовых устройств будут активно использоваться и в автомобильной компании. Так, например, электромобили получат мощные кондиционеры с функцией увлажнения воздуха.