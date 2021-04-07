Проект только стартовал и еще далеко не вся команда сформирована, но некоторые планы у Xiaomi уже есть. Лей Цзюнь, основатель компании, опубликовал данные нескольких опросов, проведенных в сети ранее. Судя по всему, производитель будет прислушиваться к желаниям клиентов.
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Корпус
Один из опросов касался кузова. Как оказалось, лидирует вариант классического автомобиля – за него высказались 45 процентов опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом – внедорожник, за который проголосовало 40 процентов.
Понятно, Xiaomi еще будет размышлять по этому поводу, но можно не сомневаться, что именно эти типы кузова рассмотрят в первую очередь. Причем, учитывая успех Tesla Model Y в Китае, шансов на то, что первым электрическим авто компании станет кроссовер больше.
Цена
Второй опрос посвятили стоимости. И здесь две трети респондентов проголосовали за цену от 100 000 до 150 000 юаней. То есть от 15 000 до 22 500 долларов. Вероятно, именно на такую ценовую нишу можно ориентироваться. Максимальный порог – 300 000 юаней. То есть электромобиль Xiaomi уже точно не будет дороже 45 000 долларов.
Бренд
Третий опрос касается бренда: в Xiaomi спросили у пользователей, под какой торговой маркой выводить свои авто на рынок. 12 000 участников высказались в пользу нынешнего бренда, тогда как в два раза меньше хотели бы видеть полностью новый – 6 897 человек.
Наконец, Лей Цзюнь заявил, что наработки подразделения бытовых устройств будут активно использоваться и в автомобильной компании. Так, например, электромобили получат мощные кондиционеры с функцией увлажнения воздуха.