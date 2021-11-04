Xiaomi раскрыла сроки выхода оболочки MIUI 13

4 ноября 2021 , 22:02
Читати новину українською

Источник:

GSM Arena

Android 12 вышел в середине октября и производители постепенно раскрывают планы по его освоению на своих смартфонах. Теперь это сделала и компания Xiaomi, которая ранее сообщала о проблемах с совместимостью нового Android со многими приложениями.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь, решил подогреть интерес к предстоящей презентации MIUI 13. Он лично раскрыл информацию о примерной дате выхода.

Интересно Samsung раскрыла детали об оболочке One UI 4.0 и показала список смартфонов, которые ее получат

Когда ждать MIUI 13

  • MIUI 13 стоит ожидать до конца 2021 года.
  • Выход оболочки не станут откладывать на следующий год.
  • Конкретной даты Лэй Цзюнь не назвал.
  • Традиционно сначала будет выпущена китайская версия, а через несколько недель должна появиться международная версия.

По слухам, MIUI 13 принесет с собой очередное улучшение производительности и автономности. Но центральным нововведением станут значительные изменения в интерфейсе и виджетах.


Детали нового интерфейса MIUI 13 / Фото Xiaomi

Обращаем внимание, что согласно последним данным, MIUI 13 будет иметь сразу две версии. Одна будет построена на новом Android 12, а вторая на уже устаревшем Android 11. Вероятно, последняя будет поставляться на старые смартфоны, характеристики которых не позволяют установить новую версию ОС.
Автор: Олександр Гайдамашко