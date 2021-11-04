Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь, решил подогреть интерес к предстоящей презентации MIUI 13. Он лично раскрыл информацию о примерной дате выхода.
Интересно Samsung раскрыла детали об оболочке One UI 4.0 и показала список смартфонов, которые ее получат
Когда ждать MIUI 13
- MIUI 13 стоит ожидать до конца 2021 года.
- Выход оболочки не станут откладывать на следующий год.
- Конкретной даты Лэй Цзюнь не назвал.
- Традиционно сначала будет выпущена китайская версия, а через несколько недель должна появиться международная версия.
По слухам, MIUI 13 принесет с собой очередное улучшение производительности и автономности. Но центральным нововведением станут значительные изменения в интерфейсе и виджетах.