Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь, решил подогреть интерес к предстоящей презентации MIUI 13. Он лично раскрыл информацию о примерной дате выхода.

Интересно Samsung раскрыла детали об оболочке One UI 4.0 и показала список смартфонов, которые ее получат

Когда ждать MIUI 13

  • MIUI 13 стоит ожидать до конца 2021 года.
  • Выход оболочки не станут откладывать на следующий год.
  • Конкретной даты Лэй Цзюнь не назвал.
  • Традиционно сначала будет выпущена китайская версия, а через несколько недель должна появиться международная версия.

По слухам, MIUI 13 принесет с собой очередное улучшение производительности и автономности. Но центральным нововведением станут значительные изменения в интерфейсе и виджетах.

Деталі нового інтерфейсу MIUI 13
Детали нового интерфейса MIUI 13 / Фото Xiaomi