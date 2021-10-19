Xiaomi раскрыла дату начала производства своих электромобилей
Источник:MyDrivers
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь провел встречу с инвесторами, во время которой раскрыл планы компании. В частности, речь шла о будущем производстве электромобилей под собственным брендом.
Первый завод планируют разместить возле Пекина, в городе Ичжуан. В работу его запустят уже через несколько лет.
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О чем говорил Лэй Цзюнь
- Массовое производство первого электромобиля Xiaomi запланировали на первую половину 2024 года.
- Таким образом официальный анонс можно ожидать примерно во второй половине 2023 года.
- Возможно, это будет седан. По крайней мере на слайде под накидкой изображен автомобиль именно с таким типом кузова. Однако не исключено, что картинка выбрана просто в иллюстративных целях.
Глава компании также рассказал, что Xiaomi занялась автомобильным бизнесом не для того, чтобы "быть в центре внимания". Дело в том, что электромобили превращаются из чисто машиностроительной отрасли в информационную. Весь спектр продуктов Xiaomi, от смартфонов до решений умного дома, составляет большую интеллектуальную экосистему, и электромобиль станет очень хорошим ее дополнением.
Сегодня компания продолжает набирать персонал в свое новое подразделение.Напомним, Xiaomi, которая является одним из крупнейших производителей смартфонов и потребительской электроники, рассказала о планах выйти на рынок электрокаров еще весной, в марте 2021 года. Тогда компания показала концепт дома на колесах, а уже в апреле появились первые подробности.