Первый завод планируют разместить возле Пекина, в городе Ичжуан. В работу его запустят уже через несколько лет.

Интересно Первые подробности об электромобиле Xiaomi: инсайдер раскрыл планы компании

О чем говорил Лэй Цзюнь

Массовое производство первого электромобиля Xiaomi запланировали на первую половину 2024 года.

Таким образом официальный анонс можно ожидать примерно во второй половине 2023 года.

Возможно, это будет седан. По крайней мере на слайде под накидкой изображен автомобиль именно с таким типом кузова. Однако не исключено, что картинка выбрана просто в иллюстративных целях.

Фотография с встречи Лея Цзюня с инвесторами / Фото MyDrivers

Глава компании также рассказал, что Xiaomi занялась автомобильным бизнесом не для того, чтобы "быть в центре внимания". Дело в том, что электромобили превращаются из чисто машиностроительной отрасли в информационную. Весь спектр продуктов Xiaomi, от смартфонов до решений умного дома, составляет большую интеллектуальную экосистему, и электромобиль станет очень хорошим ее дополнением.

Сегодня компания продолжает набирать персонал в свое новое подразделение.

Напомним, Xiaomi, которая является одним из крупнейших производителей смартфонов и потребительской электроники, рассказала о планах выйти на рынок электрокаров еще весной, в марте 2021 года. Тогда компания показала концепт дома на колесах, а уже в апреле появились первые подробности.