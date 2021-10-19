Первый завод планируют разместить возле Пекина, в городе Ичжуан. В работу его запустят уже через несколько лет.

Интересно Первые подробности об электромобиле Xiaomi: инсайдер раскрыл планы компании

О чем говорил Лэй Цзюнь

  • Массовое производство первого электромобиля Xiaomi запланировали на первую половину 2024 года.
  • Таким образом официальный анонс можно ожидать примерно во второй половине 2023 года.
  • Возможно, это будет седан. По крайней мере на слайде под накидкой изображен автомобиль именно с таким типом кузова. Однако не исключено, что картинка выбрана просто в иллюстративных целях.

Фотографія з зустрічі Лея Цзуня з інвесторамиФотография с встречи Лея Цзюня с инвесторами / Фото MyDrivers

Глава компании также рассказал, что Xiaomi занялась автомобильным бизнесом не для того, чтобы "быть в центре внимания". Дело в том, что электромобили превращаются из чисто машиностроительной отрасли в информационную. Весь спектр продуктов Xiaomi, от смартфонов до решений умного дома, составляет большую интеллектуальную экосистему, и электромобиль станет очень хорошим ее дополнением.

Сегодня компания продолжает набирать персонал в свое новое подразделение.