Xiaomi уже оформила патент на новую камеру, которая, по сути, является единственным модулем основной и фронтальной камер. Причем фронтальная является одновременно и подекранной.

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В чем заключается идея

Идея заключается в применении в смартфоне поворотного механизма, который будет вращать камеру на 180 градусов. То есть, при необходимости вы можете использовать камеру как основную, а когда пожелаете сделать селфи, механизм повернет камеру в сторону экрана.



На схематическом изображении такой модуль окрашен в оранжевый цвет / Фото LetsGoDigital

Этот модуль будет возвращаться только при запуске съемки с фронтальной камеры. Для этого предлагается использовать магнитный привод – он прочный и недорогой. Привод с аналогичным принципом работы отвечает за выдвижение из корпуса дополнительных боковых клавиш в игровом смартфоне Redmi K40 Game Enhanced Edition. Как отмечается, "магнитный компонент" будет прикреплен к обратной стороне блока поворотной камеры.

Сообщается, что такая технология будет работать с экранами любого типа – как жидкокристаллическим, так и OLED. Также, такому смартфону приписывают лазерный помощник автофокуса – как у Mi 9.

Традиционно напоминаем, что регистрация патента вовсе не означает применение технологии в серийной модели в ближайшей перспективе.