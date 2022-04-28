Xiaomi представила недорогой 58'' смарт-телевизор с 4K под брендом Redmi
Источник:Gizmochina
Компания Xiaomi анонсировала очень доступный смарт-телевизор Redmi A58 2022 с размером панели в 58 дюймов. Прием предварительных заказов на новинку уже стартовал.
"Умный телевизор" получил матрицу формата 4К с разрешением 3840×2160 пикселей. Благодаря узким рамкам экран занимает около 95,4% площади поверхности устройства.
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Железо Redmi A58 2022
Телевизор работает на базе процессора с четырьмя вычислительными ядрами, который дополняется 1,5 ГБ оперативной памяти. Объем постоянной флэш-памяти устройства составляет 8 Гбайт.
За звук в телевизоре отвечает аудиосистема с двумя 10-ваттными динамиками, которые, как отмечается, обеспечивают насыщенные низкие частоты.
Смарт-телевизор Redmi A58 2022 / Фото Xiaomi
Смарт-телевизор оснащен стандартными функциями и разъемами:
- беспроводной адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц;
- два интерфейса HDMI;
- два порта USB;
- гнездо RJ45 для сетевого кабеля;
- стандартный AV-интерфейс.
- телевизор может взаимодействовать с другой техникой для умного дома.
Цена Redmi A58 2022
Купить панель Redmi A58 2022 можно по ориентировочной цене 260 долларов США (≈8000 гривен).