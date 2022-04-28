"Умный телевизор" получил матрицу формата 4К с разрешением 3840×2160 пикселей. Благодаря узким рамкам экран занимает около 95,4% площади поверхности устройства.

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Железо Redmi A58 2022

Телевизор работает на базе процессора с четырьмя вычислительными ядрами, который дополняется 1,5 ГБ оперативной памяти. Объем постоянной флэш-памяти устройства составляет 8 Гбайт.

За звук в телевизоре отвечает аудиосистема с двумя 10-ваттными динамиками, которые, как отмечается, обеспечивают насыщенные низкие частоты.



Смарт-телевизор Redmi A58 2022 / Фото Xiaomi

Смарт-телевизор оснащен стандартными функциями и разъемами:

беспроводной адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц;

два интерфейса HDMI;

два порта USB;

гнездо RJ45 для сетевого кабеля;

стандартный AV-интерфейс.

телевизор может взаимодействовать с другой техникой для умного дома.

Цена Redmi A58 2022

Купить панель Redmi A58 2022 можно по ориентировочной цене 260 долларов США (≈8000 гривен).