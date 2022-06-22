Xiaomi представила Windows-планшет на чипе Snapdragon с амбициями ноутбука

Компания Xiaomi представила планшет Book S 12.4 под управлением Windows 11. Устройство ориентировано на европейский рынок, а в роли вычислительной платформы Snapdragon 8cx Gen 2 от Qualcomm.

Следуя концепции 2-в-1, аппарат способен выступать как в качестве планшета, так и ноутбука (при подключении магнитной клавиатуры). Также доступны и другие аксессуары, превращающие планшет в универсальный инструмент.

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Технические характеристики Xiaomi Book S 12.4

Габариты : 294×197×8,95 мм, 720 г

: 294×197×8,95 мм, 720 г Дисплей : 12,35", 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорный, Gorilla Glass 3

: 12,35", 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорный, Gorilla Glass 3 Процессор : 8-ядерный Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680

: 8-ядерный Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680 Память : 8 ГБ оперативной LPDDR4X, 256 ГБ постоянной, слот для microSD

: 8 ГБ оперативной LPDDR4X, 256 ГБ постоянной, слот для microSD Камера : 13 Мп (основная), 5 Мп (фронтальная)

: 13 Мп (основная), 5 Мп (фронтальная) Батарея : 38 Вт/год

: 38 Вт/год ОС : Windows 11 S

: Windows 11 S Связь : USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, аудиоджек.

Дисплей с максимальной яркостью 500 нит поддерживает 100% цветовой палитры DCI-P3 и стилус Xiaomi Smart Pen, который продается отдельно. Еще один аксессуар – клавиатура-чехол со встроенным трекпадом. Планшет имеет стереодинамики и два микрофона.

Анонс Xiaomi Book S 12.4: смотрите видео

В Европе Xiaomi Book S 12.4 стоит 699 евро (≈21806 гривен). В подарок предлагается клавиатура, подключаемая к устройству.

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Рынок мобильных устройств и планшетов нечасто радует оригинальными гаджетами. Однако иногда получается действительно интересное устройство, которое может удивить и зачастую это случается именно в Китае. Так, в поднебесной анонсировали откровенно необычный смартфон с физической клавиатурой, внешне напоминающий старую добрую "трубку".

Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки и сенсорного экрана. А еще смартфон может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Подробнее о Duoqin F22 Pro читайте в нашем материале.