Флагманская модель умных часов Xiaomi на 46 миллиметров может похвастаться круглым AMOLED-экраном с узкими рамками и корпусом из нержавеющей стали. Прием предварительных заказов уже начался.

Интересно Samsung представила часы Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro: характеристики, цены и фото

Характеристики Xiaomi Watch S1 Pro

Среди основных характеристик:

Экран диагональю 1,47 дюйма и разрешением 480×480 пикселей.

Аккумулятор емкостью 500 миллиампер-часов. Время автономной работы составляет 14 дней.

Заявлено новое поколение быстрой беспроводной зарядки.

Присутствует защита от воды (5АТМ).

В комплекте также GPS, Bluetooth 5.0 и NFC.

Часы предлагают постоянное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови . Имеется функция измерения температуры кожи.

. Имеется функция измерения температуры кожи. Поддерживается более сотни спортивных режимов (бег, езда на велосипеде, альпинизм, триатлон, бассейн, эллиптический тренажер, гребной тренажер и другое) и беговые курсы разного уровня.

Также часы получили поддержку приложений сторонних разработчиков.



Xiaomi Watch S1 Pro / Фото Xiaomi

В операционную систему уже загружено более 100 циферблатов, приложения NetEase Cloud Music, Scientific Calculator, Tick List. Xiaomi Watch S1 Pro поддерживают звонки через Bluetooth (имеется микрофон и динамик). Кроме того, при помощи часов можно управлять различными интеллектуальными устройствами Xiaomi, например, регулировать звук на Xiaomi Smart Speaker или переключать каналы на Smart TV.

Часы работают на базе MIUI Watch.



Xiaomi Watch S1 Pro / Фото Xiaomi

Цена

Новинку можно купить за 1499 юаней – от 222 долларов. При покупке можно выбрать разнообразные ремешки, включая кожаные и стальные.