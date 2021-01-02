Компания Xiaomi, которая уже имеет в своем ассортименте множество устройств для дома, представила разумную электрическую скороварку Mijia. Она позволяет быстро приготовить пищу, а также 8 различных степеней защиты.

Начать готовить можно через приложение Mijia, нажав всего одну кнопку. Умная скороварка оснащена чашей объемом 2,5 литра, чего хватает для приготовления восьми порций риса, пишет Gizmochina.

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Что известно

Умная электрическая скороварка Mijia имеет пиковое давление 70 кПа и может повысить температуру кипения воды до 115 градусов Цельсия. Под действием высокой температуры и высокого давления еда становится мягче, а скорость приготовления значительно увеличивается.



Скороварка от Xiaomi / Фото Xiaomi

Обычная рисоварка готовит рис за 40 минут, а скороварка может приготовить такое же количество риса за 21 минуту. Кроме того, обычной рисоварке нужно 4 часа, чтобы приготовить кусок мяса, а устройство Xiaomi может сделать это за 50 минут.

Через приложение можно получить рецепты с описанием ингредиентов и этапов. Электрическая скороварка также получила режим приготовления без крышки, которая легко снимается.

Цена

За скороварку нужно отдать около 40 долларов – 1140 гривен.