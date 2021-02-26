Компания Xiaomi провела в Украине презентацию и анонсировала ряд интересных продуктов. Среди них и электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, разработанный в сотрудничестве с командой Mercedes-Benz Formula 1.

Этот самокат относят к премиум-классу. В разработке дизайна компания вдохновилась "формульными болидами".

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Характеристики электросамоката

Скутер может ехать с максимальной скоростью 25 км/ч и имеет пробег до 45 км на одном заряде. Для защиты модель получила надежную систему двойного торможения и встроенный дисплей для постоянного контроля поездки.



"Гоночный" электросамокат Mercedes-AMG

Благодаря раскладной конструкции самокат можно легко и быстро сложить для транспортировки или хранения.

Цена

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition поступит в продажу на украинском рынке по цене 27 999 гривен. Новинка будет доступна для покупки в апреле.