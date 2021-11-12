Подробнее об экране

Redmi Smart Band Pro получил 1,47-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, отображающий картинку плотностью 283 ppi. Благодаря 100% охвату цветового пространства NSTC и максимальной яркости 450 нит экран устройства отображает яркие и сочные цвета.

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Тренировка и здоровье

Устройство предлагает в совокупности более 110 режимов тренировок, в том числе водные виды спорта, игры с мячом, зимние виды спорта, танцы.

Redmi Smart Band Pro имеет ряд обновленных функций контроля за здоровьем, например, отслеживание уровня насыщения крови кислородом во время сна, что является жизненно важным для здоровья, а также круглосуточный мониторинг сердечного ритма. Для комплексной оценки состояния здоровья обновленная функция мониторинга сна фиксирует дневной сон, а также фазы глубокого и быстрого сна.

Фитнес-трекер Redmi Smart Band Pro / Фото Xiaomi

Автономность

Redmi Smart Band Pro легко заряжается с помощью магнитного зарядного устройства, обеспечивающего до 14 дней автономной работы от одного заряда, а 5 минут зарядки хватит для использования устройством в течение 2 дней.

Также с помощью Redmi Smart Band Pro можно:

управлять камерой;

воспроизводить музыку.

Важно отметить, что фитнес-браслет выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе).

Цена, доступность и акция

Новинку можно купить в магазинах техники уже с 12 ноября. Полная цена Redmi Smart Band Pro составляет 1499 гривен.

Важно! Только с 12 по 14 ноября фитнес-браслет можно приобрести по акционной цене 1299 гривен.