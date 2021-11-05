Xiaomi представила удобные детские смарт-часы с двумя камерами и определением местоположения

Компания Xiaomi анонсировала свои новые детские смарт-часы под брендом Mi Rabbit. Особенностями устройства стали серьезная защита от влаги, две камеры и ряд нужных функций таких, как определение местоположения и бесконтактная оплата.

Часы получили название Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro. Гаджет имеет яркий пластиковый корпус и доступен в двух цветовых вариантах.

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Особенности детских смарт-часов Xiaomi

Часы получили большой 1.78-дюймовый дисплей с разрешением 448×368p. Что интересно, панель оснастили каплеобразным вырезом. В нем установили фронтальную камеру на 5 МП.



Часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi

Интересной особенностью новинки стала дополнительная камера, вмонтированная в грань часов. Модуль камеры на 13 МП удобно расположен сбоку от ремешка.



Боковая камера Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi

Кроме вышеупомянутых особенностей часы получили ряд дополнительных характеристик и функций.

Смарт-часы оборудованы 1 ГБ оперативной памяти и имеют накопитель с объемом в 8 ГБ.

Устройство имеет NFC для бесконтактной оплаты и других функций, а также GPS для определения местоположения.

К тому же часы получили стандартный набор датчиков для измерения пульса, а также они умеют различать ряд спортивных режимов.

Часы поддерживают видеозвонки и уведомления из популярных приложений.

Цена и доступность

Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro в настоящее время доступны для покупки только в Китае. Цена их достигает 200 долларов. Когда устройство выйдет на глобальный рынок – пока не известно.