Xiaomi представила удобные детские смарт-часы с двумя камерами и определением местоположения
Источник:Gizmochina
Компания Xiaomi анонсировала свои новые детские смарт-часы под брендом Mi Rabbit. Особенностями устройства стали серьезная защита от влаги, две камеры и ряд нужных функций таких, как определение местоположения и бесконтактная оплата.
Часы получили название Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro. Гаджет имеет яркий пластиковый корпус и доступен в двух цветовых вариантах.
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Особенности детских смарт-часов Xiaomi
Часы получили большой 1.78-дюймовый дисплей с разрешением 448×368p. Что интересно, панель оснастили каплеобразным вырезом. В нем установили фронтальную камеру на 5 МП.
Часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi
Интересной особенностью новинки стала дополнительная камера, вмонтированная в грань часов. Модуль камеры на 13 МП удобно расположен сбоку от ремешка.
Боковая камера Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi
Кроме вышеупомянутых особенностей часы получили ряд дополнительных характеристик и функций.
- Смарт-часы оборудованы 1 ГБ оперативной памяти и имеют накопитель с объемом в 8 ГБ.
- Устройство имеет NFC для бесконтактной оплаты и других функций, а также GPS для определения местоположения.
- К тому же часы получили стандартный набор датчиков для измерения пульса, а также они умеют различать ряд спортивных режимов.
- Часы поддерживают видеозвонки и уведомления из популярных приложений.
Цена и доступность
Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro в настоящее время доступны для покупки только в Китае. Цена их достигает 200 долларов. Когда устройство выйдет на глобальный рынок – пока не известно.