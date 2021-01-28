Робот-пылесос способен навести порядок даже в большой квартире, но от владельца все равно требуется периодически очищать пылесборник умного помощника. Компания Xiaomi предложила решение и этой проблемы: новый Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum получил специальную систему самоочистки, избавляя пользователей от ежедневной рутины.

Источник: Gizmochina

После того как робот заканчивает уборку, он возвращается на специальную станцию для сбора пыли. Она автоматически всасывает весь мусор из контейнера пылесоса в большой стационарный мешок объемом в три литра, а также проводит обработку устройства озоном для дезинфекции.

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Другие важные особенности пылесоса

Что касается самого прибора, то он оснащен лидаром нового поколения для сканирования дома и составления карты. Аппарат также получил резервуар для воды и поддерживает режим влажной уборки. По заверению производителя, на одной "заправке" контейнера вместимостью 250 миллилитров хватит, чтобы протереть пол на площади до 300 квадратных метров.

Пылесос Xiaomi Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum

Цена

Стоимость робота-пылесоса Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum в Китае составляет 463 доллара (≈13 048 гривен).