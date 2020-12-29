Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 12.5 для Android. По словам компании, она стала легче, быстрее и экономнее к ресурсам, чем ее предшественница. Презентация бета-версии состоялась одновременно с последующим флагманом Xiaomi Mi 11 – первого в мире смартфона на Snapdragon 888.

В компании заявили, что MIUI 12.5 была переписана. Использование памяти удалось сократить примерно на 20 процентов, памяти в фоновом режиме – в среднем на 35 процентов, а энергопотребление системных приложений снизилось примерно на 25 процентов, пишет fonearena.

Интересно Обновления MIUI 12 "ломает" смартфоны Redmi Note 8 Pro

Что нового

Система получила обновленные алгоритмы движений MIUI AI и улучшенную анимацию. Оболочка предлагает новаторский дизайн динамической визуализации и новые снежные обои, на которых запечатлена вершина горы Сигунян в провинции Сычуань – на обоях меняется освещение, тени и облака в реальном времени в течение 24 часов. Есть и другие локации, относящиеся к Греции и Италии.



MIUI 12.5 получила много визуальных обновлений, в частности, новые динамические обои / Фото fonearena

Улучшены возможности защиты конфиденциальности при работе с буфером обмена: оболочка показывает, какое приложение считывает содержимое буфера обмена и имеет к нему доступ. MIUI 12.5 включает новые функции для альбомов и нововведения в области конфиденциальности при работе с браузером и Xiaomi App Store.

Новая оболочка обеспечивает улучшенное взаимодействие между смартфонами и ноутбуками: пользователь сможет просматривать сообщения на компьютере, копировать текст на мобильном и вставлять его на компьютере, открывать фотографии и вебстраницы со смартфона на ПК.



MIUI 12.5 позволит легко переносить данные между смартфоном и компьютером / Фото fonearena

Также в MIUI 12.5 добавлены природные звуки сообщений, созданные совместно с мировыми звукооператорами. Предлагаются звуки на основе четырех местностей: тропических лесов Южной Америки, Австралии, саванны Восточной Африки и Полярного круга. По словам Xiaomi, будут смешиваться и сочетаться более 120 звуков различных существ. Добавлены новые системные звуковые эффекты с акцентом на объемное звучание.

Список устройств, которые получат внутреннюю бета-версию MIUI 12.5 с 28 декабря и публичную бета-версию пакетами с середины января 2021 года:

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Redmi Note 9

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30S Extreme Edition

Redmi K30i 5G

Mi 10 Lite

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi CC9e

Mi 9 SE

Mi 9

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Стабильное обновление MIUI 12.5 будет выпущено для этих устройств в конце апреля 2021 года:

Mi 11

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Обновления для других моделей анонсируют позже. Этот список предназначен только для Китая, а о глобальном развертывании будет объявлено позже. В общем оболочка MIUI 12.5 должна со временем быть выпущена на всех устройствах, на которых сегодня работает MIUI 12.