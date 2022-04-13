Xiaomi представила новый вентилятор с датчиками температуры и влажности воздуха

Китайская компания Xiaomi представила напольный вентилятор Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan. Новинку будут продавать на китайском рынке всего за 78 долларов.

Одним из основных преимуществ вентилятора является возможность циркуляции воздуха по всему дому за 2 минуты благодаря производительности 29 метров в минуту. Он также поставляется с автоматической вращающейся головкой со сверхшироким углом поворота. Другие функции включают датчик температуры и влажности, а также глубокую циркуляцию.

Не пропустите Особая технология новой рации от Xiaomi позволяет связываться на расстоянии в 5000 километров.

Особенности работы вентилятора

Вентилятор Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan создает вихревой поток со скоростью до 6,5 м/с, а расстояние подачи воздуха достигает 16 метров, что обеспечивает глубокую циркуляцию воздуха по всему дому.

Кроме того, вентилятор поддерживает горизонтальный поворот на 150° и наклон на 90°, что позволяет охватывать как можно больше пространства. При выключении вентилятора головка возвращается в исходное положение.



Вентилятор способен обеспечить быструю циркуляцию воздуха в доме.

В вентилятор встроен высокоточный датчик температуры и влажности . В интеллектуальном и спящем режиме он может автоматически подбирать скорость работы и интенсивность обдува в соответствии с различными условиями окружающей среды в помещении.

Несколько интересных особенностей: