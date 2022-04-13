Одним из основных преимуществ вентилятора является возможность циркуляции воздуха по всему дому за 2 минуты благодаря производительности 29 метров в минуту. Он также поставляется с автоматической вращающейся головкой со сверхшироким углом поворота. Другие функции включают датчик температуры и влажности, а также глубокую циркуляцию.

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Особенности работы вентилятора

Вентилятор Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan создает вихревой поток со скоростью до 6,5 м/с, а расстояние подачи воздуха достигает 16 метров, что обеспечивает глубокую циркуляцию воздуха по всему дому.

Кроме того, вентилятор поддерживает горизонтальный поворот на 150° и наклон на 90°, что позволяет охватывать как можно больше пространства. При выключении вентилятора головка возвращается в исходное положение.



Вентилятор способен обеспечить быструю циркуляцию воздуха в доме.

В вентилятор встроен высокоточный датчик температуры и влажности . В интеллектуальном и спящем режиме он может автоматически подбирать скорость работы и интенсивность обдува в соответствии с различными условиями окружающей среды в помещении.

Несколько интересных особенностей: